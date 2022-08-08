'Para vereceğim' diyerek 7 yaşındaki kızdan istedi! Edirne'de iğrenç sapık tutuklandı

EDİRNE'de, oyun oynayan kız ve erkek iki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06.08.2022 günü Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir şahsın taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gittikleri esnada H.A isimli müracaatçı, kızının tacize uğradığını şahsı tanımadığını söylemesi üzerine araştırmalara devam edildi.

"Para vereceğim" diyerek...

Edinilen bilgiye göre. G.A isimli 7 yaşındaki kız çocuğu ve B.K isimli 5 yaşındaki erkek çocuk mahallede oyun oynadıkları esnada tanımadıkları bir şahıs yanlarına gelerek iddiaya göre el hareketi ile 'Gel gel' diyerek ve daha sonra yanlarına giderek kız çocuğuna hitaben 'Sana para vereceğim bana eteğinin altını göster çok merak ettim göster hadi bak para vereceğim' diyerek tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaşıp okul bahçesine kaçtıklarını belirttiler.

Okula kadar peşlerinden geldi

Şahsın çocukları takip ederek okul bahçesinde de aynı sözleri sarf etmesi üzerine çocuklar ağlayarak ailelerinin yanına koşarak gitti. Bunun üzerine çocukların aileleri 112 ihbar hattını arayarak olayı anlattı.

Uzunköprü Emniyet müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Çevredeki ve okuldaki güvenlik kameralarını incelenerek şahsın H.T. olduğu belirlendi.

Nöbetçi savcıya bilgi verilerek yakalama kararı çıkartılarak şahsın önce çalıştığı iş yerine ardından da ikamet ettiği eve baskın düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. 06.08.2022 günü gerçekleşen olayın müştekileri H.A ve G.K. çocukları G.A ve B.K Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak şüpheli şahsı tespit etmeleri istendi.

Tutuklandı

H.A ve G.K çocukları G.A ve B.K , H.T isimli şahsı tespit etmesi üzerine olayın H.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahıs ifadesinde her şeyi itiraf etmesinin ardından Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine Sevk edildi. Nöbetçi Savcıdaki ifadesinin ardından Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T isimli şahıs çıkarıldığı Mahkemece Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz Suçlarından tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza evine gönderildi.