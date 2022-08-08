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HABER /  DÜNYA

Sular çekildi 450 kg'lık bomba 78 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi 450 kg'lık bomba 78 yıl sonra ortaya çıktı

İtalya'daki kuraklık nedeniyle Po nehri çekilmeye devam ederken, yıllardır suyun altında gömülü olan İkinci Dünya Savaşı bombası ortaya çıktı. Askeri uzmanlar, ülkenin kuzeyindeki Mantua kentine bağlı Borgo Virgilio köyü yakınlarında keşfedilen 450 kg'lık bombayı kontrollü bir şekilde patlattı.

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İtalya, son 70 yılın en kurak günlerini geçirmeye devam ederken, ülkenin en uzun nehri Po'nun suyu çekildi.

Suların çekilmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Amerikan yapımı bomba su yüzüne çıktı. 450 kilogramlık bomba, nehirdeki balıkçılar tarafından bulundu.

3 bin kişi tahliye edildi
Yetkililer bombanın önce yerinde imha edilmesi planladı. Bu nedenle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Ancak, uzmanlar bombanın taşınabileceğine karar verince operasyon başlatıldı. Bomba, kamyonla taş ocağına taşındı ve patlatıldı.

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