İstanbul Halk Ekmek'ten zam açıklaması! 3 ilde birden başladı

Halk ekmeğe Ankara, İzmir ve İstanbul'da aynı anda zam yapılacağı açıklanmıştı. İstanbul Halk Ekmek yönetimi de bugün zammın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Artık üç ilde halk ekmek 3 liradan satılacak.

Abone ol

İstanbul Halk Ekmek’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, İstanbullulara 3-4 aydır maliyetin altında ekmek ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, bugün itibarıyla zam geldiğini duyurdu. Nama, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak fiyat artışına gitti. İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmeğin bugün itibarıyla 3 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Yurttaşların anlayışına sığındıklarını belirten Nama, fiyat değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz.

Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek."