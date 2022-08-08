Trabzonspor'a veda ediyor işte Berat Özdemir'in yeni rotası

Trabzonspor'da 24 yaşındaki Berat Özdemir El İttifak kulübüne transfer oluyor. Bordo-mavililerin transferden yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis bedeli alacağı öğrenildi.Abone ol
Trabzonspor, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile Berat Özdemir’in transferi konusunda prensipte anlaşma sağladı.
Berat’ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmayı resmiyete dökmesi halinde bugün takımdan ayrılacak.
Gençlerbirliği'nden transfer olmuştu
2020-21 sezonu devre arasında 4 buçuk yıllık anlaşmayla Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, geçen sezon Süper Lig’de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu.
İstanbulspor maçından sonra verilen 2 günlük izini ailesinin yanında geçiren oyuncunun Trabzon’a dönmeyip, Arap takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarı.