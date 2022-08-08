Taliban gülümseyen ve yüksek sesle konuşan kız çocuklarına şiddet

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da kadınlar ve kız çocukları üzerindeki baskı büyüyor. Taliban yönetiminde geçen bir yılı anlatan 16 yaşındaki kız, gülümsediği, yüksek sesle konuştuğu için şiddet gören kızlar olduğunu anlatıyor.

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The Guardian, geçen yılın ağustos ayında ABD ve NATO güçlerinin çekildiği Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle haklarından mahrum edilen kadınlar ve kız çocuklarının tanıklıklarını aktardı.

İsmi verilmeyen 16 yaşındaki bir kız, Taliban’ın yönetiminde okula gitmeyi bıraktığını, depresyona girdiğini anlattı.

Haberde güvenliği için ismi değiştirilen Farkhunda, “Şu ana kadar üç defa pazarda Taliban’ın kadınları dövdüğünü gördüm.” Dedi.

Farkhunda, “Kız çocuklarını yalnızca gülümsedikleri ve yüksek sesle konuştukları için dövüyorlar” dedi.

Okula gitmeyi bırakan ve depresyon teşhisi koyulan Farkhunda,”Medreseye gitmeyi bıraktım, bu hayvanları görmektense evde olmayı tercih ederim” dedi.

Taliban, geçen yılın ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçirdiğinde kadınların ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulacağını iddia etmişti. Öte yandan baskının giderek arttığı ülkede kız çocukları ortaokuldan sonra eğitime katılamazken kadınların çalışması, evlerinden tek başına uzaklaşmaları engelleniyor.