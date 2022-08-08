İNGBank emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki İNGBank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? İNGBank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

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İNGBank emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki İNGBank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? İNGBank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İNGBANK promosyon oranı ve şartları:

mekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL’ye kadar ise 3500 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise 4250TL, 2500 TL ve üzeri ise 5000 TL nakit promosyon alınabiliyor.