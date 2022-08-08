Kuzey Kore'den Ukrayna'ya karşı flaş hamle! Rusya’ya teklif ettiler

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken Kuzey Kore'den flaş bir hamle geldi. Ukrayna'nın bozguna uğratılması için Kuzey Kore, Rusya'ya 100 bin asker göndermeyi teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu aktarıldı.

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Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin "gönüllü" asker teklif etti.

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.

Korotchenko’nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini" övdüğü belirtildi.

Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı.

"Kuzey Kore'ye izin vermeliyiz"

Korotchenko, "Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz" diye konuştu.