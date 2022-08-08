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Seyir halindeyken aniden otomobilin kaputu açıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Seyir halindeyken aniden otomobilin kaputu açıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çevreyolunda ilerlemekte olan otomobilin aniden kaputu açıldı. Kaputun açılarak aracın ön camına çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Erenler ilçesi Çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolunda seyir halinde olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen Opel marka otomobil, Karasu istikametine doğru seyir halindeyken aniden kaputu açıldı.

O esnada otomobilin çevresinde farklı bir aracın olmaması ve sürücünün soğukkanlılığı daha büyük bir kazanın önüne geçti. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; seyir halindeki otomobilin aniden açılan kaputunun aracın ön camına çarpması ile birlikte verdiği zarar yer aldı.

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