BIST 2.789
DOLAR 17,96
EURO 18,30
ALTIN 1.026,17
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'un yalılarının yüzde 3'ü el değiştirdi

İstanbul'un yalılarının yüzde 3'ü el değiştirdi

İstanbul’un en değerli bölgesi olan Boğaz Kenarı'ndaki iki kıta manzaralı yalılara yabancıların rağbeti artıyor.

Abone ol

Fiyatları ortalama 20-30 milyon dolar arasında değişen kayıtlı 622 yalının yaklaşık 50 tanesi satılık.  Son bir yılda İstanbul Boğazı’ndaki yalıların yüzde 3’ü el değiştirdi. Uzmanlara göre, milyonlarca dolara satılan yalıların en büyük alıcısı da zengin Araplar. Öte yandan Araplar ve Azerilerin boğaz manzaralı daire ve villalara da talebinin arttığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre,  İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yalı piyasası çok özel bir piyasa. Çok aktif değildir. Yalı fiyatları 20-30 milyon dolar olduğu için bunu ya bir Arap zengin ya da Türk zengin alıyor” dedi.

Bir emlak sitesine 27 Temmuz tarihinde verilen ve Rumelihisarı’nda satılık olan tarihi yalının fiyatı 1 milyar 650 milyon TL. Sitede İstanbul’da Boğaz dışındaki yerlerin çoğunda da yüzlerce satılık yalı ilanı bulunuyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Serkan Bal, İstanbul Boğazı’nda yer alan yalı sayısının yaklaşık yüzde 2-3’ü kadarının son bir yıl içerisinde el değiştirdiğini söyledi. Bu el değişimlere aile vefatı sonrası miras durumu ve gizliliği korunarak gerçekleşmiş satışların dahil olmadığını vurgulayan Bal, “Satışa çıkarılan taşınmazlar piyasa değerlerine yakın ve gerçekçi bir rakam aralığında ise uzun sürmeden satışlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

Şu anda İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında aktif olarak 50’ye yakın deniz yalısının satılık olduğunu vurgulayan Bal, 2021 Haziran-Temmuz dönemi ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında TL bazında yalı fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde değer artışı olduğunu aktardı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Belediyeden açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı
Belediyeden açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı
Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapar Petek Dinçöz eşi kaç yaşında?
Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapar Petek Dinçöz eşi kaç yaşında?
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine tepki: Su katılmamış provokatör
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine tepki: Su katılmamış provokatör
Petek Dinçöz evlendi kocası Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında?
Petek Dinçöz evlendi kocası Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında?
Taliban gülümseyen ve yüksek sesle konuşan kız çocuklarına şiddet
Taliban gülümseyen ve yüksek sesle konuşan kız çocuklarına şiddet
Mehmet Ali Çelebi Cumhur twitiyle ortalığı salladı! Barış Yarkadaş 'fırıldak Kubi' deyince...
Mehmet Ali Çelebi Cumhur twitiyle ortalığı salladı! Barış Yarkadaş 'fırıldak Kubi' deyince...
Yatılı kilise okulunda tacize uğrayıp sağ kurtulan Korkmaz dehşet dolu yılları anlattı
Yatılı kilise okulunda tacize uğrayıp sağ kurtulan Korkmaz dehşet dolu yılları anlattı
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırıp zarar veren saldırgan yüzde 80 engelli çıktı
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırıp zarar veren saldırgan yüzde 80 engelli çıktı
Akbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Akbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Apartmana sığınıp 'öldürmeye geliyorlar' dedi gerçek sonra ortaya çıktı
Apartmana sığınıp 'öldürmeye geliyorlar' dedi gerçek sonra ortaya çıktı