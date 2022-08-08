İstanbul'un yalılarının yüzde 3'ü el değiştirdi

İstanbul’un en değerli bölgesi olan Boğaz Kenarı'ndaki iki kıta manzaralı yalılara yabancıların rağbeti artıyor.

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Fiyatları ortalama 20-30 milyon dolar arasında değişen kayıtlı 622 yalının yaklaşık 50 tanesi satılık. Son bir yılda İstanbul Boğazı’ndaki yalıların yüzde 3’ü el değiştirdi. Uzmanlara göre, milyonlarca dolara satılan yalıların en büyük alıcısı da zengin Araplar. Öte yandan Araplar ve Azerilerin boğaz manzaralı daire ve villalara da talebinin arttığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yalı piyasası çok özel bir piyasa. Çok aktif değildir. Yalı fiyatları 20-30 milyon dolar olduğu için bunu ya bir Arap zengin ya da Türk zengin alıyor” dedi.

Bir emlak sitesine 27 Temmuz tarihinde verilen ve Rumelihisarı’nda satılık olan tarihi yalının fiyatı 1 milyar 650 milyon TL. Sitede İstanbul’da Boğaz dışındaki yerlerin çoğunda da yüzlerce satılık yalı ilanı bulunuyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi Serkan Bal, İstanbul Boğazı’nda yer alan yalı sayısının yaklaşık yüzde 2-3’ü kadarının son bir yıl içerisinde el değiştirdiğini söyledi. Bu el değişimlere aile vefatı sonrası miras durumu ve gizliliği korunarak gerçekleşmiş satışların dahil olmadığını vurgulayan Bal, “Satışa çıkarılan taşınmazlar piyasa değerlerine yakın ve gerçekçi bir rakam aralığında ise uzun sürmeden satışlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

Şu anda İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında aktif olarak 50’ye yakın deniz yalısının satılık olduğunu vurgulayan Bal, 2021 Haziran-Temmuz dönemi ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında TL bazında yalı fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde değer artışı olduğunu aktardı.