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Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı

Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez bir cemevinde Alevilerle buluşacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bazı Alevi dedelerinin bu daveti reddettiği haberlerine tepki gösteren Sevilay Yılman "Bu tavır ne Alevilik felsefesiyle ne de Alevilerin öz kültürüyle bağdaşan bir tavırdır." dedi

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne yapacağı ziyarete değinerek, "Ziyaret Alevilere bir kıyak, bir iltimas, bir lütuf filan değildir. O nedenle de ziyaretle alakalı yapılan haberlerin abartılı ifadelerle sunulmasının hiç lüzumu yok! Bu arada; ”Bugüne kadar neden olmadı bu ziyaret? Neden bu kadar geç kalındı?” vesaire sorgulamasına girmeyeceğim. Zira oralara girersek çıkamayız. Sadece şunu diyeceğim. Bu ziyaret yıllar yıllar evvel gerçekleşmiş olmalıydı." diye yazdı.

Erdoğan'ın yapacağı ziyarete davet edildiği halde katılmayacak olanları eleştiren Yılman, "Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti diye kabul etmeyip ret veren dedeler, kanaat önderleri meselesi…

Onlar da kusura bakmasın lütfen ama bu tavır ne Alevilik felsefesiyle ne de Alevilerin öz kültürüyle bağdaşan bir tavırdır." dedi ve şöyle devam etti:

Eğer niyet bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekse…

Bugün o Muharrem orucu iftarına gidilmeli ve bu ülkenin en yakıcı yapısal sorunlarından olan Alevi meselesinin, “Hepimiz kardeşiz, Alevilik İslam'ın bir mezhebidir" hamaseti ve dayatması ile çözülemeyeceği…

Ve Aleviliğin ne olduğunun Devlet-Diyanet-Siyaset üçgeninin değil, bizatihi Alevilerin kendisinin belirlemesi, devletin de bunu harfi harfine kabul etmesi gerektiği Sayın Cumhurbaşkanımıza münasip bir dille anlatılmalı…

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