Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

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Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat Bankası promosyon oranı ve şartları: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.