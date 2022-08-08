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Korkunç olay kötü koku şikayeti ile ortaya çıktı!

Korkunç olay kötü koku şikayeti ile ortaya çıktı!

 ADIYAMAN’da, kötü kokunun yayıldığı eve balkondan giren ekipler yalnız yaşayan kişinin cesediyle karşılaştı.

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Yalnız yaşadığı belirtilen H.Ö’nün (70), ikamet ettiği 5 katlı bir binanın 5.katından kokuların gelmesinden şikayetçi olan bina sakinleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekibi, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan içeriye girerek kapıyı açtı. Ekiplerin girdiği evde H.Ö isimli yaşlı adamın cesediyle karşılaşıldı.

H.Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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