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Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı

Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı

RUSYA ve BAE'nin ardından Suudi Arabistan'dan flaş 'Baykar' hamlesi geldi. Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kuruluşu (KACST) Suudi Arabistan'da yerel olarak farklı tipte insansız hava araçlarının geliştirilmesi için Türk şirketi Baykar Teknoloji ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Suudi Arabistan'ın amacı, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli hale getirmek.

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"Army Recognition" adlı haber sitesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan; kara, hava ve deniz sektörlerinde yerel olarak farklı türde askeri teçhizat üretmek ve geliştirmek amacıyla, savunma sanayisini modernize etmek için büyük bir program başlattı.

Türk İHA'larını kendi topraklarında üretmek istiyorlar

Habere göre Suudi Arabistan'ın amacı, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli hale getirmek. Bu nedenle Suudi yetkililer, tüm dünyanın ilgisini çeken Türk S/İHA'ları ile ilgili de yerel üretim yapmak için girişimlerde bulundu. Suudi yetkililer, Türk İHA'larının yerel üretimi için Baykar Teknoloji'ye teklif yaptı.

Haberde, teklifle alakalı detay verilmezken, Baykar'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya ve BAE de Türk İHA'larının üretimiyle ilgileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda, "Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor" diyerek süper güçlerin Türkiye'den satın almak için sıraya girdiklerini ifade etti. Erdoğan daha önce de son İran dönüşü uçakta "Putin'in ilginç teklifleri oldu" demişti. Ardından basına, MYK'da kurmaylarına SİHA'larla ilgili olarak, "Putin beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği yansımıştı.

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