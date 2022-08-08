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İstanbul'da talihsiz olay! Balkonda çalışan işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da talihsiz olay! Balkonda çalışan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın ikinci katındaki balkonda, tadilat esnasında çökme yaşandı. O sırada balkonda çalışan 53 yaşındaki işçi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

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Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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