İstanbul'da talihsiz olay! Balkonda çalışan işçi hayatını kaybetti
İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın ikinci katındaki balkonda, tadilat esnasında çökme yaşandı. O sırada balkonda çalışan 53 yaşındaki işçi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.Abone ol
Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.
Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Filmden esinlenip yaptı ABD'den davet aldı! Artvinlinin 'Mad Max' motosikleti şaşırttı