Filmden esinlenip yaptı ABD'den davet aldı! Artvinlinin 'Mad Max' motosikleti şaşırttı

Kaporta ustası olduğunu belirten Tamer Günsel, yaptığı motoru ile ilgili yaptığı açıklamada "Motor işiyle hobi olarak ilgileniyorum. Sanayideki hurda malzemeleri de kullanarak kendi tarzımı oluşturdum. Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım. Eskiden Mad Max diye bir film vardı ondan esinlendim." dedi.