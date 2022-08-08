Filmden esinlenip yaptı ABD'den davet aldı! Artvinlinin 'Mad Max' motosikleti şaşırttı
Mad Max filminden esinlenen Artvinli, hurda malzemeden meşhur motosikletini yaptı. Kentte görenlerin ilgisini çeken 'Mad Max' motosikleti bakın kaça mal olmuş. Artvinli '100 bin TL verseler satmam' diyor.
Arhavi Sanayisinde Kaporta Ustası olan Tamer Günsel, hobi olarak ilgilendiği motosikletlerle eskiden izlediği Mad Max filminden de esinlenerek, kendi tasarımıyla hurda malzemelerden motosiklet yaptı.
Koç boynuzu, kuru kafa gibi aksesuar ve hurda malzemelerle yaptığı motosiklet görenlerin ilgisini çekerken, yöre halkı ilginç motosiklet ile fotoğraf çektiriyorlar.
Kaporta ustası olduğunu belirten Tamer Günsel, yaptığı motoru ile ilgili yaptığı açıklamada "Motor işiyle hobi olarak ilgileniyorum. Sanayideki hurda malzemeleri de kullanarak kendi tarzımı oluşturdum. Kuru kafa, boynuzlar gibi malzemlerle tasarım yaptım. Eskiden Mad Max diye bir film vardı ondan esinlendim." dedi.
Gürsel, "Bundan önce de el yapımı motorlar yaptım. Ahşap üzerine kullandığım malzemeler var, koltuğu, depoyu, şasesini kendim yaptım. Motoru da bu malzemelere göre seçtim. Çok fazla malzeme kullandım. Hepsini bir günde yapmıyorum. Duruyorum bakıyorum ne eklesem diye düşünüyorum. Yenisini kendimi iyi hissedersem 3 güne yaparım" diye konuştu.