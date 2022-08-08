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Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular

Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular

İçişleri Bakanlığı'na yeni bir parti için başvuru yapıldı. Kısa adı Milli Sol olan Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanlığını gazeteci Hüseyin Alpay tarafından kuruldu.

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Gazeteci Hüseyin Alpay'ın genel başkanlığını yaptığı, kısa adı 'Milli Sol' olan Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

Rahşan Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin (DSHP) son genel başkanı olan Hüseyin Alpay, 2019 yılındaki Demokratik Sol Parti (DSP) kurultayında da genel başkan adayı olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alpay, "Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi, Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi.

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