BIST 2.789
DOLAR 17,96
EURO 18,30
ALTIN 1.026,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te şüpheli ölüm! Avukatın cesedi orada bulundu

Gaziantep'te şüpheli ölüm! Avukatın cesedi orada bulundu

GAZİANTEP'te bir iş merkezinin ana trafosunda ceset bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri, elektrik akımına kapılarak ölen kişinin 46 yaşındaki avukat Mehmet Hidayet olduğunu belirledi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başladı.

Abone ol

Olay, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin ana trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde elektriklerin kesilmesi üzerine elektrik trafosunu kontrol eden iş merkezi bekçisi, yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğunu fark etti.

Elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi
İş merkezi bekçisi, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Avukat çıktı
Polis ekiplerinin incelemesinde ise ölü şahsın 46 yaşındaki iki çocuk babası avukat Mehmet Hidayet olduğu tespit edildi.

İş merkezinin trafosunda ölü bulunan avukat Mehmet Hidayet'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmaları ve adlı tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Filmden esinlenip yaptı ABD'den davet aldı! Artvinlinin 'Mad Max' motosikleti şaşırttı
Foto Galeri Filmden esinlenip yaptı ABD'den davet aldı! Artvinlinin 'Mad Max' motosikleti şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'un yanındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı
Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'un yanındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı
Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı
Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Kemal Kılıçdaroğlu: Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu: Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz
İş Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar nasıl başvuru yapılır?
İş Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar nasıl başvuru yapılır?
Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı
Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı
İrlandalı havayolu şirketi Ryanair çalışanları İspanya'da greve gitti
İrlandalı havayolu şirketi Ryanair çalışanları İspanya'da greve gitti
Trabzonspor'a veda ediyor işte Berat Özdemir'in yeni rotası
Trabzonspor'a veda ediyor işte Berat Özdemir'in yeni rotası
İNGBank emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
İNGBank emekli promosyonu ne kadar veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?