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Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022

Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Garanti Bankası emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

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Garanti Bankası emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Garanti Bankası emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Garanti Bankası promosyon oranı ve şartları: Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

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