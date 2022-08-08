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Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber

ANTALYA'da Konserve Koyu Halk Plajı'nda denize giren emekli öğretmen bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine ekipler yaşlı adamın cesedini buldu.

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 Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu.

Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi.

Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu. Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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