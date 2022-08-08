BIST 2.793
DOLAR 17,96
EURO 18,31
ALTIN 1.026,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü

Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sonrası kombi patladı. Patlamanın şiddetiyle mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar, apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi kurtardı.

Abone ol

 İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası kombi patladı. Büyük bir gürültü duyan vatandaşlar, büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü.

Çevredeki vatandaşlar, dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi apartmandan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederken yangın çıkan evde büyük maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Halk Ekmek'ten zam açıklaması! 3 ilde birden başladı
İstanbul Halk Ekmek'ten zam açıklaması! 3 ilde birden başladı
Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular
Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'un yanındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı
Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'un yanındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı
Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı
Suudi Arabistan harekete geçti! Flaş BAYKAR hamlesi... Görüşmeler başladı
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Vakıfbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Korkunç olay kötü koku şikayeti ile ortaya çıktı!
Korkunç olay kötü koku şikayeti ile ortaya çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu: Hz. Hüseyin’e ağlayıp Yezid gibi davrananlardan değiliz
İş Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar nasıl başvuru yapılır?
İş Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar nasıl başvuru yapılır?
Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı
Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini reddeden Alevi dedelerine çattı