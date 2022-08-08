Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sonrası kombi patladı. Patlamanın şiddetiyle mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar, apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi kurtardı.

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İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası kombi patladı. Büyük bir gürültü duyan vatandaşlar, büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü.

Çevredeki vatandaşlar, dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişiyi apartmandan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederken yangın çıkan evde büyük maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.