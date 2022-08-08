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İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi

İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için “Allah’tan rahmet dilerim” paylaşımını yaptı. Çıray daha sonra paylaşımını silip özür diledi.

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Deniz Baykal’ın vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını silerken yaptığı ikinci paylaşımda, özür diledi.

Çıray, “Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi.” ifadesini kullandı. 

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