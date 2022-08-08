BIST 2.793
DOLAR 17,96
EURO 18,31
ALTIN 1.026,47
HABER /  GÜNCEL

Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...

Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...

Canlı yayında Latif Şimşek ile gerginlik yaşayan Cemal Enginyurt'un koruması Şimşek'i darp etmişti. Olay sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Demokrat Partili Enginyurt'a Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi. Gökçek, "Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe emri verdiğini söyle" dedi.

Abone ol

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TV100 canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek ile gerginlik yaşamıştı. Enginyurt'un koruması, Şimşek'i darp etmişti.

Yaşanan olay sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt, "Cemal Enginyurt'un Koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi,danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu.Bu nasıl bir kin?" ifadelerini kullandı.

Enginyut'un paylaşımına Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek, Enginyurt'a verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe emri verdiğini söyle...

Eğer Gültekin Uysal sana bir ceza vermezse o da altında kalır. Seni partiden atarsa büyür."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
8 Ağustos altın resmen uçuyor gram 1027 lira oldu! İslam Memiş fiyatın patlayacağı tarihi verdi
Foto Galeri 8 Ağustos altın resmen uçuyor gram 1027 lira oldu! İslam Memiş fiyatın patlayacağı tarihi verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi
İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi
Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber
Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber
Yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı
Yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü
Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü
İstanbul Halk Ekmek'ten zam açıklaması! 3 ilde birden başladı
İstanbul Halk Ekmek'ten zam açıklaması! 3 ilde birden başladı
Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular
Milliyetçi Sol Parti Kuruldu İçişleri Bakanlığı'na başvurdular
Gaziantep'te şüpheli ölüm! Avukatın cesedi orada bulundu
Gaziantep'te şüpheli ölüm! Avukatın cesedi orada bulundu
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?
Ziraat Bankası promosyon kaç para veriyor 2022 nasıl maaş taşınır?