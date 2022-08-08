DP Genel Başkanı Uysal'dan Cemal Enginyurt açıklaması: Anlamaya çalışıyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldırmasıyla ilgili ihracın olmayacağını açıkladı. "Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusuna Uysal "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız" şeklinde yanıt verdi.

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tv100 ekranlarında Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e saldırmasının etkileri hala devam ediyor.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un bu hareketi sonrası partinin genel başkanının ne diyeceği merak ediliyordu. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal garip bir açıklamada bulundu.

"İhraç süreci başlatılmayacak"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tv100 canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Reji canlı yayında önce sesi kıstı ardından da reklama gitti. Reklam arasında Enginyurt'un koruması Emrah Topal, Şimşek'i darbetti. Yaşananların ardından konu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a soruldu. Uysal, Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılmayacağını söyledi.

DP Başkanı'nın sözleri şaşırttı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusu yöneltildi. Uysal bu soruya kesin bir dille "Hayır, böyle bir sürecimiz yok" yanıtını verdi.

"Soru, soru değil"

"Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusuna Uysal "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız" şeklinde yanıt verdi.

Latif Şimşek'i darbetti

tv100'de yayınlanan Gündeme Dair programına konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında sert bir tartışma yaşandı. Enginyurt tartışma sınırlarını aşıp Latif Şimşek'in üzerine yürüdü, fiziki temasta bulundu. Yayının kesilmesine neden olayda Cemal Enginyurt ve koruması Emrah Topal, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti.

Cemal Enginyurt'un özel koruması tutuklandı

Enginyurt'un özel koruması Emrah Topal, tutuklandı. Öte yandan Emniyet ve Savcılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; saldırgan Emrah Topal'ın adam öldürme başta olmak üzere suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.