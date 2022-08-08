BIST 2.790
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.029,49
HABER /  SPOR

Alman orta saha Nadiem Amiri, Beşiktaş'a gitmek için resti çekti

Alman orta saha Nadiem Amiri, Beşiktaş'a gitmek için resti çekti

Bayer Leverkusen'in kiralamaya yanaşmadığı Alman orta saha Nadiem Amiri, pazarlıklara dahil olarak Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi

Abone ol

Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor.

Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

Alman oyuncu Amiri, Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi

Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. 25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadelerini kullanmıştı. (

Kaynak: Sabah

ÖNCEKİ HABERLER
Sular çekildi 450 kg'lık bomba 78 yıl sonra ortaya çıktı
Sular çekildi 450 kg'lık bomba 78 yıl sonra ortaya çıktı
Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...
Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...
DP Genel Başkanı Uysal'dan Cemal Enginyurt açıklaması: Anlamaya çalışıyoruz
DP Genel Başkanı Uysal'dan Cemal Enginyurt açıklaması: Anlamaya çalışıyoruz
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022
Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022
Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber
Antalya'da yaşandı! Deniz giren emekli öğretmenden acı haber
Yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı
Yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı
Miçotakis özür diledi: Haberim yoktu buna asla izin vermezdim
Miçotakis özür diledi: Haberim yoktu buna asla izin vermezdim
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Halkbank emekli promosyonu 2022 ne kadar veriyor, nasıl yapılır?
Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü
Kartal'da dehşet anları! Yangın sırasında patladı mahalleli sokağa döküldü