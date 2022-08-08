Alman orta saha Nadiem Amiri, Beşiktaş'a gitmek için resti çekti

Bayer Leverkusen'in kiralamaya yanaşmadığı Alman orta saha Nadiem Amiri, pazarlıklara dahil olarak Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi

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Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor.

Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

Alman oyuncu Amiri, Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi

Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. 25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadelerini kullanmıştı. (

Kaynak: Sabah