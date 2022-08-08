Ataşehir'de akıllara durgunluk veren kaza! Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü
İSTANBUL Ataşehir'den son gelen haber şaşkına çevirdi. Bir sürücü egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.
Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.
Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarptı. Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.