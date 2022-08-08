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İBB'nin ikinci Kent Lokantası Bağcılar'da açıldı 4 çeşit yemek 29 lira

İBB'nin ikinci Kent Lokantası Bağcılar'da açıldı 4 çeşit yemek 29 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kent lokantası Bağcılar'da açıldı. Lokantada 4 çeşit yemeğin 29 liradan satıldığı bilgisi verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk 'Kent Lokantası'nı Çapa’da açtıktan sonra bu kez yeni lokanta Bağcılar'da açıldı. İşletmesi de İBB tarafından yapılan kent lokantalarında 4 çeşit yemek ve su 29 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarıyla ilgili şunları söylemişti:
“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum.”

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