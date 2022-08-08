16 yaşındaki Beyza 'saplantı' kurbanı! Banyoda ensesinden vurdu, intihar girişiminde bulundu
İSTANBUL Bahçelievler'den son gelen haber tüyler ürpertti. 16 yaşındaki Beyza 28 yaşındaki cani tarafından evinde ensesinden vuruldu. Beyza 2 günlük yaşam savaşını kaybederken, intihar girişiminde bulunan saldırganın tedavisi sürüyor.Abone ol
Bahçelievler'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Zanlı Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dikkat Meteoroloji'nin hava durumu haritası alarm veriyor! 11 il için sarı kodlu uyarı İstanbul, Antalya, İzmir...