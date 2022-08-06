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A101 79 bin TL'ye tekne satıyor! İndirimli katalog ürünü sosyal medyada gündem oldu

A101 79 bin TL'ye tekne satıyor! İndirimli katalog ürünü sosyal medyada gündem oldu

A101 marketlerinin 11 Ağustos katalog ürünleri arasında yer alan tekne sosyal medyada gündem oldu. Önümüzdeki hafta satışa çıkacak olan ürünün taksitli fiyatı da 83 bin TL... İşte ürün için yapılan o bomba yorumlardan bazıları...

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Zincir market A101'in 11 Ağustos 2022 tarihli ürün kataloğunda, 79 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatının ise 83 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

Tekne satışı sosyal medyada da gündem oldu.

İşte A101'in gelecek hafta satışa sunulacak kataloğunda yer alan ürün...

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Bim den karşı bir hamle bekliyoruz 

-Haftaya da uçak satışı varmış aldın aldın #A101

-Şaka değil, gerçek! Market tekne satıyor. Aldın aldın... 79. 999 liraya #a101’den kamaralı tekne.

-Yakında uçak, helikopter satmaya da başlar bunlar. 

-Ya bu tekne a101 de satılmasaydı, nasıl tekne sahibi olacaz?

-Uzun zamandır bekliyodum yaşasın artık benim de bir teknem olucak #a101 e gelmese alamazdık 

-Arkadaşlar A101 sınırları aşmış tekne satıyor güçlerimizi birleştirirsek belki bu tekneyi alabiliriz 

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