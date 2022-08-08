Konya'da dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!

KONYA'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi. Paralara belediye ekiplerince el konuldu.Abone ol
Akşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Arasta bölgesinde dilencilik yapan kişiyi, Zabıta Amirliği'ne götürdü. Dilencinin yapılan üst aramasında yaklaşık 3 bin 912 lira bulundu.
Dilencinin üzerinden çıkan paralara belediye ekiplerince el konuldu. Dilenci, yapılan işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı.