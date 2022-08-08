BIST 2.790
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.029,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!

KONYA'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi. Paralara belediye ekiplerince el konuldu.

Abone ol

Akşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Arasta bölgesinde dilencilik yapan kişiyi, Zabıta Amirliği'ne götürdü. Dilencinin yapılan üst aramasında yaklaşık 3 bin 912 lira bulundu.

Dilencinin üzerinden çıkan paralara belediye ekiplerince el konuldu. Dilenci, yapılan işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin ikinci Kent Lokantası Bağcılar'da açıldı 4 çeşit yemek 29 lira
İBB'nin ikinci Kent Lokantası Bağcılar'da açıldı 4 çeşit yemek 29 lira
'Para vereceğim' diyerek 7 yaşındaki kızdan istedi! Edirne'de iğrenç sapık tutuklandı
'Para vereceğim' diyerek 7 yaşındaki kızdan istedi! Edirne'de iğrenç sapık tutuklandı
16 yaşındaki Beyza 'saplantı' kurbanı
16 yaşındaki Beyza 'saplantı' kurbanı
Alman orta saha Nadiem Amiri, Beşiktaş'a gitmek için resti çekti
Alman orta saha Nadiem Amiri, Beşiktaş'a gitmek için resti çekti
Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...
Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a olay sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
DP Genel Başkanı Uysal'dan Cemal Enginyurt açıklaması: Anlamaya çalışıyoruz
DP Genel Başkanı Uysal'dan Cemal Enginyurt açıklaması: Anlamaya çalışıyoruz
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi
İyi Partili Çıray, 'Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim' mesajını silip özür diledi
Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022
Garanti Bankası promosyon ücreti emekliye ne kadar veriyor 2022