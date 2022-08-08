Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye açıklamaları! Rusya ziyareti sonrası ilk kez dile getirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.. Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikanın sıcak gelişmelerinden İsrail'in Gazze saldırılarına değindi. Erdoğan Rusya'da Putin ile görüşmesinden sonra ilk kez değinerek büyükelçilere Suriye'ye yapılacak operasyonu da duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de yaptığı Putin ile görüşmesi sonrası Suriye operasyonu için kararlılığını bir kez daha dile getirerek sınıra 30 km hat kurulacağını vurguladı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi" olduğunu yineledi.

Konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Türkiye rekabetin güç savaşının çatışmanın bedelini ödemiş bir ülkedir. Kendini milletten, siyasi iradeden üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Birçok karanlık odakla karşılaştık mücadele ettik.

-Hamdolsun tüm saldırıları boşa çıkardık, devletine milletine bağlı bürokratlarımızın çabalarıyla ülkemize tarihi önemde eserler, hizmetler kazandırdık. Vesayetçi yaklaşımları rafa kaldırdık.

-Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.

Suriye'ye operasyon açıklaması Terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğine güvenli hat kurma kararlılığımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

-Çevremizde barış ve işbirliği kuşağı oluşturma iyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla devam ediyoruz. Çocukların daha ömürlerin baharında can verdiği ortamda kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği açıktır. Hem sayın Zelenski ile hem Putin ile görüşmemizde diyalog yoluyla sorunların çözülmesinin altını çizdik. Barışı isteyenler kadar savaşın devamını isteyenler de vardı. Tüm olumsuzluklara rağmen tahıl koridorunun hayata geçmesini temin ettik. Gıda kıtlığının kapıda olduğu dönemde arz güvenliğine katkıda bulunduk.

-Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa barış nutuklarıyla barış tesis edilemez. Yurtta barış dünyada barış ilkesi proaktif yaklaşımlarla gerçeğe döneşebilir. Sahada güçlü olmadan masada kazanımın güçlüğü ortadadır. Azerbaycan süreci bunun ortadadır. 30 yıl süren işgalde uluslararası toplum adım atmadı. Bu adaletsizliğe son vermek Türkiye'nin destekleriyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne nasip oldu. 30 yıllık işgal son buldu.

-Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması, Irak'ta Yemen'de Lübnan'da istikrarın temini için çabalarımızı sürdürüyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi iki devletli çözüme verdiğimiz önemi İsrail yönetimiyle paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu vurguluyoruz. İsrail'in son günlerde yaptıklarını görüyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

D.Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları

-Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.