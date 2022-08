Mert Aydın kimdir, kaç yaşında Merve Boluğur'un sevgilisi ne iş yapar?

Son günlerde magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri de Merve Boluğur oldu. Sık sık sevgili değiştiren Merve Boluğur'un yeni sevgilisi ise aranjör ve DJ olan Mert Aydın oldu. Birlikte tatile çıkan çiftin aşk pozları gündem olurken Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın'a Kocam demesi dikkatlerden kaçmadı. Peki kimdir Mert Aydın, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Mert Aydın kimdir: Miya Beach’te konserler ve etkinlikler yapan Dj Mert Aydın, plaj eğlencelerine eğlenme katan biri. Başarılı projelerde yer alan Aydın, eğlence yerlerinin aranan isimlerindendir

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015'te dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Murat'tan sonra kendini toparlayamadı: Boşanma sonrasında Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edildi. Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan 34 yaşındaki oyuncu ile ilgili "Murat'tan sonra kendini toparlayamadı." ve "Bu kız delirdi." şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirdi.

Hangi hakla bu kız delirdi yazıyorsunuz: Ünlü şarkıcı, kendisine gelen tepkilerin ardından dün ilk kez konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Dalkılıç, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!