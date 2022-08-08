Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası! Fıratcan İnşaat'tan açıklama geldi

İSTANBUL Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Marmaray istasyonundaki alanda ağaçların kesildiği ve buraya AVM yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama geldi. " “Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı ortaya çıktığı ifade edildi." denilen açıklamada viyadüklerin altlarının yeme-içme ve kültür-sanat alanlarından oluşacağı bildirildi, iddia yalanlandı.

Abone ol

Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm AŞ, “Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” hakkındaki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm AŞ çatısı altında hayata geçirilen “Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı ortaya çıktığı ifade edildi.

Söğütlüçeşme’ye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı konusundaki ısrarlı iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, viyadüklerin altlarının yeme-içme ve kültür-sanat alanlarından oluşacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” projesinin ilk etabı, ilave bir viyadük yapılması işidir. Aynı zamanda mevcut viyadüklerin iyileştirilmesi, deprem güvenliği açısından güçlendirilmesi ve zeminde temellerinin sağlamlaştırılması çalışmaları yapılacaktır. Mevcut viyadükler Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray sefer sayılarının artırılmasına yetmediği gibi yolcu güvenliği açısından da zaman zaman olumsuzluklara neden olmaktadır. Yüksek Hızlı tren sefer sayılarının ve Marmaray seferlerinin daha sık ve güvenli yapılabilmesi için inşa edilecek olan yeni viyadük projesi ve mevcut viyadüklerin güçlendirilmesi işi yaklaşık olarak 1 yıl içinde tamamlanmak üzere planlanmıştır. Söğütlüçeşme İstasyonu viyadükleri, Haydarpaşa Garının kullanımı halinde de gerekli olan bir ihtiyaçtır.

Projenin ikinci etabında ise yıllardır yaya girişinin bulunmadığı, izbe, atıl, denetim dışında kalan bir alan olarak güvenlik riski oluşturan viyadüklerin alt bölümlerinde giriş-çıkışın serbestçe yapılabildiği, tek katlı yiyecek-içecek ve Avrupa’daki benzer kentlerde bulunan sosyal ve kültür alanları kadar kaliteli bir mekân kazandırılacaktır.

Tüm alanlarına sınırsızca ulaşılabilecek Söğütlüçeşme Tren İstasyonu projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye’yi de içine alan 650 bin metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi projesinin de içinde yer alacaktır."

"Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile ağaçlar proje alanı içerisinde taşındı"

Şirkret açıklamasında, Söğütlüçeşme projesi kapsamında 250 ağacın kesildiği iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, çalışmalarda Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile ağaçların proje alanı içerisinde taşındığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu iddia konusunda şu bilgiler yer aldı:

"Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” projesi kapsamında inşaat alanı içerisinde yer alan yeşil örtü ve ağaçlar konusunda Çevre Etki Değerleme (ÇED) Başvurusu döneminde 18 Şubat 2022 tarihinde görevli Orman Mühendisleri tarafından 'Ağaç Rölöve Planı / Teknik Raporu' hazırlanmıştır.

Rapora göre çalışmaların yapılacağı alanda 415 ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların bazıları kurumuş, sağlıksız, istilacı ve taşınması mümkün olmayan türler olarak değerlendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alanda 'Aday Anıt Ağaç' veya 'Anıt Ağaç' niteliklerine sahip ağaç bulunmadığı görüşü de alınmıştır.

Ağaçların büyük bir bölümünün yerinde korunacağı çalışmalar kapsamında, tüm ilgili makamlardan gerekli izinler alınarak, Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile yeni yapılacak viyadük ayaklarına denk gelen yaklaşık 100 ağaç modern taşıma koşullarıyla, özenli bir şekilde proje alanı içerisinde belirlenen kısımlara taşınmıştır. Taşınan bu ağaçların, görevli peyzaj mimarları gözetiminde bakımları günlük olarak yapılmaktadır.

Gelecek günlerde de sağlıklı ağaçların bir taraftan taşınmasına aynı şekilde devam edilirken, projenin bitirilme aşamasında İstanbul’un kent ve bölge dokusuna uygun olarak her biri en az 3-4 metre boyunda akçaağaç, dişbudak, sakız, erguvan, akasya, fıstıkçamı, sedir, servi türlerinden en az 350 ağaç daha dikilecektir."

"Projenin ruhsatları 10 Şubat 2021'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alındı"

Projenin ruhsatının ve gerekli izinlerinin bulunmadığı söylemlerinin de tamamen gerçek dışı olduğu, 10 Şubat 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projenin ruhsatlarının alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Söğütlüçeşme’de planlanan proje kapsamında, ÇED Yönetmeliği’ne uygun, proje detaylarını, arazi yapısını, ulaşım faktörlerini, bölge florasını detaylı çalışma ve raporlarla analiz eden ve çözüm önerileri getiren bir proje tanıtım dosyası Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Aynı zamanda bu dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elektronik ortamda paylaşımı ile tüm kamuoyunun erişimine açıktır. Söz konusu dosya Bakanlık tarafından incelenerek, 6 Temmuz 2022 tarihinde 71280893 220-02 E-20221490 sayılı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alınmıştır.

Yine planlanan proje arazisi için yapılan imar planı düzenlemelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmasını takip eden süreçte, mimari projeler oluşturularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10 Şubat 2021 tarihinde 2021/43, 2021/44, 2021/45, 2021/46, 2021/47, 2021/48, 2021/49 numaralı yapı ruhsatları alınmıştır."