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Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 17 milyar 160,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık bugün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 16,81, bileşik faiz yüzde 17,51 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 70 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 160 milyon lira, net satış 8 milyar 160,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 496 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 17 milyar 160,9 milyon lira borçlandı.

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