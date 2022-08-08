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Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçecek yorumu yapılan sildiği paylaşımlar için konuştu: Ben değil abim yaptı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçecek yorumu yapılan sildiği paylaşımlar için konuştu: Ben değil abim yaptı

Ergenekon sürecinde hapis yatan 'Teğmen Çelebi' olarark tanınan ve milletvekilliğine CHP ile adım atan Mehmet Ali Çelebi'nin eski paylaşımlarını silmesiyle Cumhur İttifakı'na göz kırptığı yorumları yapılmıştı. Çelebi yaptığı son açıklamasıyla paylaşımların kendi hapisteyken abisi tarafından yapıldığını duyurdu.

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FETÖ'nün Ergenekon kumpasında yıllarını hapiste geçiren Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği söylentisiyle sosyal medyadaki Gezi Parkı olayları, Berkin Elvan gibi konulardaki paylaşımlarını silmesi tepkilerin odağına oturmuştu.

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından geçmişe yönelik paylaşımlarının silinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelebi yaptığı açıklamada, "Hesabımı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelebi, tweetleri kendisinin değil ağabeyinin sildiğini söyledi:

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