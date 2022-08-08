BIST 2.789
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.029,36
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı

İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı

Hükümetlerin telefonların takibi için kullandığı belirtilen Pegasus isimli casus yazılımın ekran görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Casus program, SMS, WhatsApp dahil bütün iletişime erişilebiliyordu. İstihbarat servislerinin kullandığı programın görüntülerine bir türlü ulaşılamıyordu.

Abone ol

İsrailli NSO Group'un casus yazılım programı Pegasus'un ekran görüntüleri ilk kez basına sızdı. Program hükümetler tarafından muhalifleri dinlemek için kullanılıyordu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi özellikle iPhone'ları hacklemek için geliştirilen programın ekran görüntülerine ulaştı. Geçen yıl Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 15 bağımsız kuruluş tarafından ortaya çıkartılan bilgiler 2021'e damgasını vurmuştu.

NSO Group'ın İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu birçok ülkeye bu programı sattığı ortaya çıkmıştı.

Pegasus programı hükümetler tarafından muhalifleri ve gazetecileri izlemek için kullanılmıştı.

Buna rağmen programın arayüz görüntülerine erişim sağlanamamıştı.

Program telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor.

Program akıllı telefonlara SMS, WhatsApp ve iMessage gibi kanallar üzerinden ulaşıyor. Citizen Lab, İspanya hükümetinin 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin dinlettiğini tespit etmişti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından NSO Group'un CEO'su istifa etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çorum'da imam babanın büyük acısı! Anne ve 1 yaşındaki bebeği aynı tabutta defnedildi
Foto Galeri Çorum'da imam babanın büyük acısı! Anne ve 1 yaşındaki bebeği aynı tabutta defnedildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Aşure günü mesajları 2022 yeni resimli aşure günü kutlama sözleri
Aşure günü mesajları 2022 yeni resimli aşure günü kutlama sözleri
Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor
Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor
Faik Öztrak'tan tahıl gemileri açıklaması: Milletimizin boğazından hala ucuz lokma geçmiyor
Faik Öztrak'tan tahıl gemileri açıklaması: Milletimizin boğazından hala ucuz lokma geçmiyor
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı
Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası! Fıratcan İnşaat'tan açıklama geldi
Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası! Fıratcan İnşaat'tan açıklama geldi
Kerbela Olayı nedir, kısaca Kerbela tarihi Diyanet ne zaman oldu?
Kerbela Olayı nedir, kısaca Kerbela tarihi Diyanet ne zaman oldu?
Evden olunca eşi de terk etti hayatı kararan adam Ankara'ya yürüyor
Evden olunca eşi de terk etti hayatı kararan adam Ankara'ya yürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye açıklamaları! Rusya ziyareti sonrası ilk kez dile getirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye açıklamaları! Rusya ziyareti sonrası ilk kez dile getirdi!