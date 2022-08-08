İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı

Hükümetlerin telefonların takibi için kullandığı belirtilen Pegasus isimli casus yazılımın ekran görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Casus program, SMS, WhatsApp dahil bütün iletişime erişilebiliyordu. İstihbarat servislerinin kullandığı programın görüntülerine bir türlü ulaşılamıyordu.

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İsrailli NSO Group'un casus yazılım programı Pegasus'un ekran görüntüleri ilk kez basına sızdı. Program hükümetler tarafından muhalifleri dinlemek için kullanılıyordu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi özellikle iPhone'ları hacklemek için geliştirilen programın ekran görüntülerine ulaştı. Geçen yıl Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 15 bağımsız kuruluş tarafından ortaya çıkartılan bilgiler 2021'e damgasını vurmuştu.

NSO Group'ın İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu birçok ülkeye bu programı sattığı ortaya çıkmıştı.

Pegasus programı hükümetler tarafından muhalifleri ve gazetecileri izlemek için kullanılmıştı.

Buna rağmen programın arayüz görüntülerine erişim sağlanamamıştı.

Program telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor.

Program akıllı telefonlara SMS, WhatsApp ve iMessage gibi kanallar üzerinden ulaşıyor. Citizen Lab, İspanya hükümetinin 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin dinlettiğini tespit etmişti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından NSO Group'un CEO'su istifa etmişti.