Çorum'da imam babanın büyük acısı! Anne ve 1 yaşındaki bebeği aynı tabutta defnedildi
ÇORUM'da hayatlarını kaybeden anne ve 1 yaşındaki bebeği aynı tabutta defnedildi. Olaydan sağ kurtulan baba ise ailesinin cenaze namazına başında sargı beziyle katıldı.
S.D. idaresindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Henüz 1 yaşındaydı annesiyle aynı kaderi paylaştı
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düvenci'de imamlık yapıyormuş
Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.