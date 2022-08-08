Çorum'da imam babanın büyük acısı! Anne ve 1 yaşındaki bebeği aynı tabutta defnedildi

Henüz 1 yaşındaydı annesiyle aynı kaderi paylaştı

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.