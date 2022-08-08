BIST 2.799
DOLAR 17,95
EURO 18,32
ALTIN 1.030,52
HABER /  GÜNCEL

İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristler için flaş iddia! Kaçışın formülünü buldular

İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristler için flaş iddia! Kaçışın formülünü buldular

İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü.

Abone ol

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.

İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Aşure günü mesajları 2022 yeni resimli aşure günü kutlama sözleri
Aşure günü mesajları 2022 yeni resimli aşure günü kutlama sözleri
Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor
Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor
Osman Kavala'dan Henri Barkey ile yemek açıklaması: Baştan biliyorlardı
Osman Kavala'dan Henri Barkey ile yemek açıklaması: Baştan biliyorlardı
Faik Öztrak'tan tahıl gemileri açıklaması: Milletimizin boğazından hala ucuz lokma geçmiyor
Faik Öztrak'tan tahıl gemileri açıklaması: Milletimizin boğazından hala ucuz lokma geçmiyor
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,2 milyar lira borçlandı
Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası! Fıratcan İnşaat'tan açıklama geldi
Söğütlüçeşme'ye AVM iddiası! Fıratcan İnşaat'tan açıklama geldi