Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı

Masterchef 2022'de ana kadroya giren 6. isim Melih Berkay Gündüz oldu. 2 kez yarışmaya katılan Berkay bu kez şeytanın bacağını kırdı ve ana kadroya girdi. Babasını kanserden kaybeden Masterchef Melih'in hikayesi ile herkesi ağlattı. Peki kimdir Masterchef Melih Berkay Gündüz, kaç yaşında, babası neden öldü?

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MasterChef 2022’nin merak edilen isimlerinden biri olan Melih Berkay Gündüz ana kadroya katılarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. 21 yaşında olan yarışmacı beş yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını açıklamıştı. Genç yarışmacı geçtiğimiz yıl katıldığı MasterChef elemeleri sonrası babasını kaybettiğini açıklamıştı.

Masterchef Melih kimdir: Melih Berkay Gündüz yarışmaya Karabük’ten geliyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan Melih bu sene ilk turda portakallı tava somon yapmıştı. 21 yaşında olan yarışmacı geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada yaklaşık beş yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını açıklamıştı.

Masterchef Melih acı kaybı: İlk eleme turuna katılan Melih kanser nedeniyle babasını kaybettiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz sene de elemelere katılan ve elenen yarışmacı babasının hasta olduğunu söylemiş, şefler yayında Melih'in babası Hüseyin Gündüz ile telefonda konuşmuştu.

2021 yılı elemelerine katıldıktan 10-12 gün sonra babasının vefat ettiğini söyleyen Melih ve Mehmet Şef arasında duygusal konuşma yaşanmıştı.

melihberkaygunduz instagram hesabını kullan Melih babası hakkında şunları yazmıştı:

Babamı gömdüm geldim,yapacak başka bir işim kalmadı yıkattım,yalvardım,ağladım cüzdanını açtım,kıyafetini kokladım,başka birşeyim kalmadı

Şu yaşıma kadar ki bütün şımarıklığımı babamın mezarına bıraktım

30.06.2021