Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!

Sosyal medyanın hayatlarımıza girmesiyle başlayan, pandemiyle birlikte tüm dünyanın dijitale geçtiği süreçte, markalar da artık dijital dünyada varlıklarını sürdürebilmenin ve satışlarını artırabilmenin kalıcı yollarını arıyorlar. Fakat markalar her geçen gün kendini yenileyen ve gelişen bu mecraları ne kadar iyi tanıyor ya da gelişmelere markalarını nasıl hazırlıyorlar?

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Sosyal medyada ve dijital dünyada markaları yeniliklere hazırlayan, birbirinden ünlü markalara danışmanlık veren ProMedia Works CEO’su İlker Ezibay’a göre bu gelişmeleri markaların anlık takip etmesi pek mümkün değil. Burada da devreye ajanslar giriyor fakat bu durum da büyük bir istismarı ve gelir kaybını da beraberinde getiriyor.

Ajansların 5 yıl önceki trendlerle hala bütün markaları aynı çatı altında yönettiği bir dünyada markaların kişisel kimlikleriyle yeni algoritma arasında bir uyum yakalaması için devreye doğru yerde, doğru zamanda, doğru ajans ve doğru danışmanların girmesi gerekiyor.

1 / İlk kural, İnstagram’ın her aracını kullanmaktan geçiyor. Sadece post paylaşımı yaparak değil, sık sık hikaye ve reels paylaşımları yaparak hesapları canlı ve aktif tutmak gerekiyor.

2 / Eğer hesabınızı bir işletme ya da içerik üretici olarak ayarladıysanız mutlaka paylaşımlarınızı yaparken bir konseptiniz ve düzeniniz olmalı. Paylaşım takviminizi oluştururken haftalık ve günlük olarak belirlemeler yapmalısınız. İçerik önemli olduğu kadar kitlenize bunu nasıl sunduğunuz da çok önemli.

3 / Instagram’da başarıya gitmenin yolu keşfete düşmekten ve etkileşimi artırmaktan geçiyor. Bunları yapabilmek için ise mutlaka bilgilendirici paylaşımlar da yapmalısınız. Markanızı ya da ürününüzü tanıtırken, faydalarını anlattığınız 2-3 cümle ile desteklemeyi unutmayın. Çünkü hedef kitleniz daha fazla bilgi almak için profilinizi ziyaret edecek ve bu da sizin etkileşiminizi artırırken keşfete düşme yolunda da adımlar atmanızı sağlayacaktır.

4 / Markanızı ya da ürününüzü potansiyel hedef kitlenize ya da soğuk kitlenize ulaştırmanın en kestirme yolu sponsorlu reklamlardır. Belirleyeceğiniz hedef kitleler ile doğrudan sizinle ilgilenecek kişilere ulaşabilirsiniz. Doğru içerik ile kurgulanan sponsorlu reklamlar sonrasında takipçinizin ve etkileşimlerinizin arttığını göreceksiniz. Sponsorlu reklamlarda da devamlılık sağladığınızda oluşturacağınız marka algısının satışlarınıza ve marka bilinirliğinize ciddi katkıları olduğunu göreceksiniz.

5 / Trendleri ve sosyal medya devlerini yakından takip eden, algoritma okumalarını yapabilen bir uzmanla periyodik toplantılar düzenleyerek markanızı bu dünyaya nasıl taşıyacağınızı ele almalısınız.