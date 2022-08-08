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İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi

İstanbulspor, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, 7 futbolcusu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir. Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi.

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