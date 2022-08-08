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İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor

İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor

Her ilişkide zaman zaman inişler çıkışlar olur. Fakat bazı ilişkilerde heyecan bittiğinde sıkılmalar başlar ve bir süre sonra her şey sıradanlaşır. Peki, bir insan partnerinin kendisinden sıkıldığını nasıl anlar? İşte ilişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi…

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İlişkilerde ilk aylar, ilk yıllar genelde heyecanlı ve macera doludur. Fakat bazıları bir süre sonra bunu kaçırır ve sıkılmaya başlar. Genelde "Partnerim de böyle mi acaba o da benden sıkılmış mıdır?" diye merak edilir. Bu soruları kendine soranlar için ilişkilerde sıkılma belirtilerini derledik.

1- Tek taraflı iletişim

Bir ilişkiyi besleyen en önemli şey doğru iletişimdir. Eşinizle sohbet ettiğinize tüm konuşmaları başlatan ve de bitiren sizseniz burada sıkıntı var demektir. Durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, bu konuşmaları başlatmayı bırakın ve eşinizin onları başlatmak için çaba gösterip göstermediğini görün. Geçici bir durumsa sorun yok demektir.

2- Sürekli telefon kullanması

Sıkılan partnerler birlikte film izleseniz dahi hep telefondadır. İlişki uzmanları böyle olduğunda o kişinin yanında olmadığınızı belirtiyor ve uzmanlar, iki kişinin de zevk alacağı etkinlikleri öneriyor.

3- Boşvermişlik

Hepimizin zaman zaman hiçbir şeyi önemsemediği zamanlar olur. Ancak bu sürekli devam ediyorsa o ilişkide sıkılma durumu var demektir. Ev işlerine, rutin şeylere kolay sinirleniyorsa partneriniz sizden sıkılmış olabilir.

Kaynak: Akşam/ Mor Papatya

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