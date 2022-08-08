Bakan Özer'den 2022-2023 eğitim öğretim yılı 'kayıt parası' açıklaması: Kesinlikle alınmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışında konuştu. Yıllardan beri ülkede kronik problem haline gelen "okula kayıtlarda bağış" sendromunu ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik.

Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek.



Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Problemi çözeceğiz"

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.