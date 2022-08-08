Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.

Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.