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Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler 7 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Peki şartlar neler? Kim nasıl promosyon alıyor? Uzman isim detayları açıkladı.

Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Özel bankaların başlattığı promosyon rekabetinde rakamlar 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Faruk Erdem yazısında önemli detayları aktardı.

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Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Hangi emekliler promosyon alıyor?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

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Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Parayı almanın bir şartı var mı?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.
Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.

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Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...

Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.

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