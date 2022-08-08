Emekliye promosyon rehberi! Kimler nasıl promosyon alır? Hangi banka ne kadar veriyor 7 bin 500 lira ödeme...
Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler 7 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Peki şartlar neler? Kim nasıl promosyon alıyor? Uzman isim detayları açıkladı.
2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Özel bankaların başlattığı promosyon rekabetinde rakamlar 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Faruk Erdem yazısında önemli detayları aktardı.
Hangi emekliler promosyon alıyor?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
Parayı almanın bir şartı var mı?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.
Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.
Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.