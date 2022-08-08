Sevilla'nın şakası yok: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif

İSPANYA'nın köklü kulüplerinden olan Sevilla, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için 14 milyon avro artı 4 milyon avro bonusluk resmi teklifini yaptı.

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Sarı kırmızılar serbest kalma bedeli 25 milyon avro olan Victor Nelsson için, 20 milyon avronun altına inmek istemiyor.

Nelsson'un satılması halinde Galatasaray, Kaan Ayhan’ı ve Jason Denayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Yönetim, iki oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin iyileştirilip sözleşme uzatılması da gündemde, ancak futbolcu Sevilla'ya transferine sıcak bakıyor.

Kaynak: TRT Spor