BIST 2.799
DOLAR 17,95
EURO 18,32
ALTIN 1.030,52
HABER /  SPOR

Sevilla'nın şakası yok: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif

Sevilla'nın şakası yok: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif

İSPANYA'nın köklü kulüplerinden olan Sevilla, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için 14 milyon avro artı 4 milyon avro bonusluk resmi teklifini yaptı.

Abone ol

Sarı kırmızılar serbest kalma bedeli 25 milyon avro olan Victor Nelsson için, 20 milyon avronun altına inmek istemiyor.

Nelsson'un satılması halinde Galatasaray, Kaan Ayhan’ı ve Jason Denayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Yönetim, iki oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin iyileştirilip sözleşme uzatılması da gündemde, ancak futbolcu Sevilla'ya transferine sıcak bakıyor.

Kaynak: TRT Spor

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Arda Güler 10 numarayı teslim aldı
Fenerbahçe'de Arda Güler 10 numarayı teslim aldı
ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi
ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
Fatih Altaylı'dan hastalık iddiası: Yok olmuştu geri geldi!
Fatih Altaylı'dan hastalık iddiası: Yok olmuştu geri geldi!
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı
İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristler için flaş iddia! Kaçışın formülünü buldular
İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristler için flaş iddia! Kaçışın formülünü buldular
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı
İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?