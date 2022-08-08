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Fenerbahçe'de Arda Güler 10 numarayı teslim aldı
Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig'de giyeceği 10 numaralı formayı teslim aldı. Genç yetenek, Ali Koç ve Jorge Jesus ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Abone ol
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Süper Lig’de bu sezon Arda Güler’in 10 numaralı formayı terleteceği kaydedilmişti.
Arda Güler 10 numaralı formayı teslim aldı, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-Lacivertli takımın sosyal medya hesabından o anlara dair görseller paylaşıldı.
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