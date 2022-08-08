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Fenerbahçe'de Arda Güler 10 numarayı teslim aldı

Fenerbahçe'de Arda Güler 10 numarayı teslim aldı

Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig'de giyeceği 10 numaralı formayı teslim aldı. Genç yetenek, Ali Koç ve Jorge Jesus ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Süper Lig’de bu sezon Arda Güler’in 10 numaralı formayı terleteceği kaydedilmişti. 

Arda Güler 10 numaralı formayı teslim aldı, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-Lacivertli takımın sosyal medya hesabından o anlara dair görseller paylaşıldı.

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