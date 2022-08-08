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Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masa zirve öncesi Ali Babacan'a ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masa zirve öncesi Ali Babacan'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, kendisinin ev sahipliğinde, 21 Temmuz’da yapılacak “Liderler Zirvesi” öncesinde DEVA Partisi lideri Babacan’ı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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