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Düzce'de nefes kesen operasyon: Kafasından vurarak kaçtı, dronlu operasyonla yakalandı

DÜZCE'de geçtiğimiz günlerde bir kişiyi vurarak kaçan zanlı, emniyet ekiplerinin dronlu operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 3 Ağustos Çarşamba günü gece yarısı Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. (21) ile İ.Y. (17) arasında kavga çıktı. İ.Y., yanında getirdiği silahla S.Ç.’yi kafasından vurarak kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Ç. yaşam mücadelesine devam ederken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli İ.Y.’nin saklandığı bölgeyi tespit eden ekipler, dron ile takibe başladı. Şüpheli şahıs havadan yapılan takip sonrasında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan İ.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü, dron ile anbean kayıt altına alınan operasyonun görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde şahıs, polis ekiplerini görünce tarlada saklanıyor. Ekiplerin arama çalışmaları devam ettiği esnada bir eve giren zanlı, daha sonra kıskıvrak yakalanıyor.

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