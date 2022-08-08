Aşure günü neler yapılır Muharrem 10'da yapılacak ibadetler, dualar sırası

Aşure Günü bugün yani 8 Ağustos pazartesi günü başladı ve Safer ayının başlangıcı ile sona erecek. Peki bu önemli günde neler yapmalıyız, aşure günü ibadetleri neler, aşure günü yapılacak 11 ibadet neler?

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Faziletli, bol bereketli Muharrem ayının 10'uncu günü yani 8 Ağustos bugün Aşura günü. Muharrem ayı'nın 10. günü olan Aşure gününde okumanız gereken dualar ve yerine getirmeniz gereken ibadetler neler, aşure günü kılınacak namaz ve okunacak dualar neler ve aşure günü ibadetleri haberimizde...

Muharrem ayında oruç tutmanın, ibadet etmenin, aşure yapmanın sevabı... Aşure gününde neler yapılır ve hangi günler aşure yapılır, Aşure duası ve en lezzetli aşure tarifleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

• O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

• En az on Müslümana birer selam veya bir Müslümana on defa selâm verilir.

• Fakir fukarâ sevindirilir.

• O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

• 10 defa şu dua okunur: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”

• Âşûrâ gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

• Namazdan sonra da şu salevât-ı şerîfe 100 defa okunur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

• Öğle ile ikindi arasında 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe, 70 defa da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm” denilir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti ve kurtuluşu için dua edilir. (Duâ ve İbâdetler,