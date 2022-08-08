Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
NEVŞEHİR'de aralarında çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaralayan kadın tutuklandı.Abone ol
Avanos ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.