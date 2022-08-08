BIST 2.801
DOLAR 17,94
EURO 18,32
ALTIN 1.030,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

NEVŞEHİR'de aralarında çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaralayan kadın tutuklandı.

Abone ol

Avanos ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Saymaz yazdı YDS'de de şaibe iddiası var! O yayıneviyle birebir aynı
İsmail Saymaz yazdı YDS'de de şaibe iddiası var! O yayıneviyle birebir aynı
Rekabet Kurulu ikinci el araç sitesi arabam.com dahil 4 siteye soruşturma açtı
Rekabet Kurulu ikinci el araç sitesi arabam.com dahil 4 siteye soruşturma açtı
Bakan Özer'den 2022-2023 eğitim öğretim yılı 'kayıt parası' açıklaması: Kesinlikle alınmayacak!
Bakan Özer'den 2022-2023 eğitim öğretim yılı 'kayıt parası' açıklaması: Kesinlikle alınmayacak!
Sevilla'nın şakası yok: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif
Sevilla'nın şakası yok: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif
ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi
ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi
İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor
İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
Fatih Altaylı'dan hastalık iddiası: Yok olmuştu geri geldi!
Fatih Altaylı'dan hastalık iddiası: Yok olmuştu geri geldi!
İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi
İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı