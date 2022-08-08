Cemal Enginyurt'tan Latif Şimşek'e darpta özür açıklaması: Çok büyük strese girdim! İşte sildiği video

Latif Şimşek'i yanındaki adamlarla birlikte darp eden Cemal Enginyurt özür açıklaması yaptı. Youtube üzerinden canlı yayın yapan Enginyurt videosunu kaldırdı ve sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı. Enginyurt yaptığı canlı yayında "Yapmamam gerektiğini biliyordum. Çok büyük strese girdim. İstenmeyen davranışta bulundum" açıklamasında bulundu.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile tartışarak üzerine yürümüştü. Program sunucusunun yayına ara verdiği sırada Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., Şimşek'e saldırmıştı.

Şimşek'in program sonrası Emniyet'te Enginyurt ve Emrah T.'den şikayetçi olması üzerine Emrah T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Enginyurt'tan ise konuyla ilgili yazılı basın açıklaması geldi.

Enginyurt'un açıklaması şu şekilde:

"6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında 'KPSS sorularının çalınması, son günlerde Cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6'lı Masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği' gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak 'Polis ve Devlet düşmanı' suçlamaları karşısında, Milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.

Bu itibarla, gösterdiğim sert tepkiden dolayı, verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.

Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur.

Ayrıca, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır.

Bu istenmeyen görüntüler nedeniyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum."